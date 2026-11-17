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|Rentable Manhattan Associates-Anlage?
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Manhattan Associates-Aktie Investoren gebracht.
Die Manhattan Associates-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 170.94 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.585 Manhattan Associates-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 257.93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 150.89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50.89 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 14.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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