NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Manhattan Associates-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Manhattan Associates-Anteile betrug an diesem Tag 164.75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60.698 Manhattan Associates-Aktien im Depot. Die gehaltenen Manhattan Associates-Papiere wären am 04.09.2026 12’975.42 USD wert, da der Schlussstand 213.77 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 12’975.42 USD, was einer positiven Performance von 29.75 Prozent entspricht.

Alle Manhattan Associates-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch