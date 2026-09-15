Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’796 -0.6%  SPI 19’438 -0.5%  Dow 51’964 -0.9%  DAX 25’400 -0.2%  Euro 0.9456 0.2%  EStoxx50 6’231 -0.5%  Gold 4’285 -0.3%  Bitcoin 62’247 -2.7%  Dollar 0.8189 0.2%  Öl 108.4 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
SpaceX-Aktie schwächer: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen
Chip-Aktien wie NVIDIA & Co. im Blick: Experten fordern Gespräch zwischen USA und China über KI
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Suche...
ETF Sparplan

Manhattan Associates Aktie 892878 / US5627501092

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Manhattan Associates-Performance 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Manhattan Associates
172.33 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Manhattan Associates-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Manhattan Associates-Anteile betrug an diesem Tag 59.32 USD. Bei einem Manhattan Associates-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.686 Manhattan Associates-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 211.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 356.61 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 356.61 USD, was einer positiven Performance von 256.61 Prozent entspricht.

Manhattan Associates markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten