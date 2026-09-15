NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Manhattan Associates-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Manhattan Associates-Anteile betrug an diesem Tag 59.32 USD. Bei einem Manhattan Associates-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.686 Manhattan Associates-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 211.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 356.61 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 356.61 USD, was einer positiven Performance von 256.61 Prozent entspricht.

Manhattan Associates markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch