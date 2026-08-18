NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Manhattan Associates-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60.19 USD. Bei einem Manhattan Associates-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166.141 Manhattan Associates-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 32’641.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196.47 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 32’641.63 USD entspricht einer Performance von +226.42 Prozent.

Alle Manhattan Associates-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch