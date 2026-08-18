Manhattan Associates Aktie 892878 / US5627501092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Manhattan Associates-Investmentbeispiel
|
18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Manhattan Associates-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Manhattan Associates-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60.19 USD. Bei einem Manhattan Associates-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166.141 Manhattan Associates-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 32’641.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196.47 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 32’641.63 USD entspricht einer Performance von +226.42 Prozent.
Alle Manhattan Associates-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.
Analysen zu Manhattan Associates Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt schloss den Handelstag knapp oberhalb der Nulllinie ab. Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.