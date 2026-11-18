Das LSI Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17.30 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 578.035 LSI Industries-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 8’803.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.23 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11.97 Prozent abgenommen.

Insgesamt war LSI Industries zuletzt 573.37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch