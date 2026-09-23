LSI Industries Aktie 948583 / US50216C1080
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen LSI Industries-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde das LSI Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 23.49 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.257 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des LSI Industries-Papiers auf 20.56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87.53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12.47 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 768.84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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