LSI Industries Aktie 948583 / US50216C1080
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|Profitables LSI Industries-Investment?
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen LSI Industries-Einstiegs gewesen.
Am 02.09.2023 wurden LSI Industries-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der LSI Industries-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15.89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.293 LSI Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 123.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19.62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23.47 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 720.81 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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