NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9.74 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die LSI Industries-Aktie investierten, hätten nun 102.669 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des LSI Industries-Papiers auf 15.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’635.52 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 63.55 Prozent.

LSI Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 623.61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch