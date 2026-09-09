NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das LSI Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LSI Industries-Anteile betrug an diesem Tag 7.92 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126.263 LSI Industries-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’470.96 USD, da sich der Wert einer LSI Industries-Aktie am 08.09.2026 auf 19.57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 147.10 Prozent angewachsen.

LSI Industries wurde am Markt mit 754.31 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch