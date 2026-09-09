LSI Industries Aktie 948583 / US50216C1080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|LSI Industries-Investmentbeispiel
|
09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen LSI Industries-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das LSI Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LSI Industries-Anteile betrug an diesem Tag 7.92 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126.263 LSI Industries-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’470.96 USD, da sich der Wert einer LSI Industries-Aktie am 08.09.2026 auf 19.57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 147.10 Prozent angewachsen.
LSI Industries wurde am Markt mit 754.31 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu LSI Industries Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein LSI Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)