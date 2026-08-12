NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Logitech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 12.08.2021 wurde die Logitech-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 100.75 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.993 Logitech-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (84.64 CHF), wäre die Investition nun 84.01 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.99 Prozent abgenommen.

Logitech war somit zuletzt am Markt 12.32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch