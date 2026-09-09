Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
09.09.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.
Am 09.09.2021 wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Logitech-Anteile betrug an diesem Tag 92.86 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, befänden sich nun 10.769 Logitech-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 855.48 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 08.09.2026 auf 79.44 CHF belief. Mit einer Performance von -14.45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Logitech bezifferte sich zuletzt auf 11.59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
10:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: Über diese Dividende können sich Logitech-Aktionäre freuen (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SLI aktuell: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)