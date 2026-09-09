NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 5 Jahren verloren

Am 09.09.2021 wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Logitech-Anteile betrug an diesem Tag 92.86 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, befänden sich nun 10.769 Logitech-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 855.48 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 08.09.2026 auf 79.44 CHF belief. Mit einer Performance von -14.45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Logitech bezifferte sich zuletzt auf 11.59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch