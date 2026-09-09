Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’868 -1.4%  SPI 19’584 -1.3%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’588 -1.6%  Euro 0.9412 0.0%  EStoxx50 6’288 -2.0%  Gold 4’404 1.1%  Bitcoin 63’789 0.5%  Dollar 0.8090 0.0%  Öl 100.5 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Suche...
ETF Sparplan

Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 09.09.2026 10:02:26

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 5 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Logitech
80.58 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Am 09.09.2021 wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Logitech-Anteile betrug an diesem Tag 92.86 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, befänden sich nun 10.769 Logitech-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 855.48 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 08.09.2026 auf 79.44 CHF belief. Mit einer Performance von -14.45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Logitech bezifferte sich zuletzt auf 11.59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4611 18.06.2027 154750890
Long 12.2091 19.03.2027 154750886
Long 402.9 18.12.2026 130135399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.705 19.03.2027 155830637
Short 11.8324 18.12.2026 156035402
Short 402.9 18.09.2026 150613092
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4611 10.46 155101940
Long 11.4943 5.93 158464403
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3857 11.80 157230293
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.09 124331619
Long 8 -13.70 152125108
Long 12 -9.59 158245074
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Logitech S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten