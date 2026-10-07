Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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07.10.2026 10:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Logitech-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Logitech-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Logitech-Papiers betrug an diesem Tag 81.90 CHF. Bei einem Logitech-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122.100 Logitech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’383.39 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 06.10.2026 auf 85.04 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.83 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Logitech bezifferte sich zuletzt auf 12.11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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