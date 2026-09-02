NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 3 Jahren verdient

Am 02.09.2023 wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61.52 CHF wert. Bei einem Logitech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.625 Logitech-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 128.64 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 01.09.2026 auf 79.14 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28.64 Prozent erhöht.

Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.42 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch