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04.11.2026 10:02:12
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Logitech-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Logitech-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.351 Logitech-Aktien. Die gehaltenen Logitech-Aktien wären am 03.11.2026 103.19 CHF wert, da der Schlussstand 76.36 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +3.19 Prozent.
Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 10.81 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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