NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Logitech-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.351 Logitech-Aktien. Die gehaltenen Logitech-Aktien wären am 03.11.2026 103.19 CHF wert, da der Schlussstand 76.36 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +3.19 Prozent.

Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 10.81 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch