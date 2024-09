NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Logitech Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Logitech am 04.09.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 1.16 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 9.43 Prozent. Somit schüttet Logitech insgesamt 161.53 Mio. CHF an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 6.55 Prozent.

Logitech-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte das Logitech-Papier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 86.29 USD. Heute wird die Logitech-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Logitech-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Logitech-Wertpapiers 1.44 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2.00 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren verringerte sich der Kurs von Logitech via NASDAQ um 16.44 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -11.77 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Logitech-Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Logitech

Für 2025 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.27 USD. Die Dividendenrendite würde demnach auf 1.47 Prozent steigen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Logitech

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Logitech beträgt aktuell 11.688 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie Logitech verfügt über ein KGV von aktuell 23.55. Im Jahr 2024 erzielte Logitech einen Umsatz von 3.809 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 3.46 CHF.

