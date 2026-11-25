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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LKQ-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das LKQ-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29.75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in LKQ-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.361 LKQ-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 64.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19.08 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 64.13 USD entspricht einer negativen Performance von 35.87 Prozent.
LKQ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.82 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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