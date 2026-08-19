NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das LKQ-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LKQ-Aktie betrug an diesem Tag 50.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.673 LKQ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LKQ-Papiers auf 25.15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 494.79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 50.52 Prozent vermindert.

Am Markt war LKQ jüngst 6.47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch