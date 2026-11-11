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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen LKQ-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die LKQ-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die LKQ-Aktie bei 57.73 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.322 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 20.19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 349.73 USD wert. Mit einer Performance von -65.03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der LKQ-Wert an der Börse wurde auf 5.12 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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