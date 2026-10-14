LKQ Aktie 1693853 / US5018892084
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in LKQ eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem LKQ-Papier statt. Der Schlusskurs der LKQ-Aktie betrug an diesem Tag 54.59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.832 LKQ-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 40.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.18 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 59.37 Prozent gleich.
Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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