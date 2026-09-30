LKQ Aktie 1693853 / US5018892084
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in LKQ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 30.09.2025 wurde das LKQ-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die LKQ-Anteile bei 30.54 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32.744 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 756.71 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 29.09.2026 auf 23.11 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24.33 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte LKQ einen Börsenwert von 5.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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