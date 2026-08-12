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LKQ Aktie 1693853 / US5018892084

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Rentables LKQ-Investment? 12.08.2026 16:02:41

NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LKQ-Aktie Investoren gebracht.

LKQ
19.91 CHF -0.74%
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Heute vor 3 Jahren wurde das LKQ-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.864 LKQ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LKQ-Papiers auf 24.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46.03 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53.97 Prozent verringert.

Der Börsenwert von LKQ belief sich jüngst auf 6.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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