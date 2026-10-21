Littelfuse Aktie 947930 / US5370081045
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Littelfuse-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Littelfuse-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 269.29 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37.135 Littelfuse-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 383.63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14’245.98 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 14’245.98 USD, was einer positiven Performance von 42.46 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Littelfuse eine Börsenbewertung in Höhe von 9.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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