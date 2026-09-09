Littelfuse Aktie 947930 / US5370081045
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Littelfuse-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Littelfuse-Aktie bei 273.40 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Littelfuse-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36.576 Littelfuse-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 422.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’470.01 USD wert. Mit einer Performance von +54.70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Littelfuse-Wert an der Börse wurde auf 10.65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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