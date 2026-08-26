Littelfuse Aktie 947930 / US5370081045
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Littelfuse-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Littelfuse-Papier an diesem Tag bei 262.50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Littelfuse-Aktie investiert, befänden sich nun 0.381 Littelfuse-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154.43 USD, da sich der Wert einer Littelfuse-Aktie am 25.08.2026 auf 405.39 USD belief. Mit einer Performance von +54.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Littelfuse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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