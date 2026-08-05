Littelfuse Aktie 947930 / US5370081045
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Littelfuse von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Littelfuse-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Littelfuse-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 255.78 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 0.391 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 466.46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182.37 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 82.37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Littelfuse bezifferte sich zuletzt auf 11.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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