Littelfuse Aktie 947930 / US5370081045
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurden Littelfuse-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Littelfuse-Aktie bei 125.58 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 0.796 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Littelfuse-Aktie auf 395.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 315.07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 215.07 Prozent zugenommen.
Littelfuse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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