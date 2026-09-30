NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Littelfuse-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 247.32 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.433 Littelfuse-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Littelfuse-Papiers auf 428.76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’336.24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73.36 Prozent zugenommen.

Littelfuse wurde am Markt mit 10.91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch