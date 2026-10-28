NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Littelfuse-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Littelfuse-Aktie bei 216.33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.462 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177.04 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 27.10.2026 auf 383.00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 77.04 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Littelfuse belief sich jüngst auf 9.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch