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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Littelfuse gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Littelfuse-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Littelfuse-Aktie bei 216.33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.462 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177.04 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 27.10.2026 auf 383.00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 77.04 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Littelfuse belief sich jüngst auf 9.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Littelfuse Inc.
Analysen zu Littelfuse Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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