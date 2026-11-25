Am 25.11.2023 wurde das Littelfuse-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 235.00 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.255 Littelfuse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’532.85 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 24.11.2026 auf 360.22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53.29 Prozent angezogen.

Littelfuse war somit zuletzt am Markt 9.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch