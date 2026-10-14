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Littelfuse Aktie 947930 / US5370081045

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Rentables Littelfuse-Investment? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Littelfuse-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Littelfuse
323.14 CHF -5.23%
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Die Littelfuse-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 129.36 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Littelfuse-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7.730 Littelfuse-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Littelfuse-Papiers auf 415.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’208.33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 220.83 Prozent angezogen.

Littelfuse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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