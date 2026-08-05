Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lincoln Electric-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Lincoln Electric-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 191.31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lincoln Electric-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.523 Lincoln Electric-Anteilen. Die gehaltenen Lincoln Electric-Anteile wären am 04.08.2026 145.13 USD wert, da der Schlussstand 277.64 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45.13 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Lincoln Electric bezifferte sich zuletzt auf 14.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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