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|Lukrative Lincoln Electric-Investition?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lincoln Electric-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Lincoln Electric-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74.76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 133.761 Lincoln Electric-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 284.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38’044.41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 280.44 Prozent vermehrt.
Lincoln Electric war somit zuletzt am Markt 15.31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lincoln Electric Holdings Inc.
Analysen zu Lincoln Electric Holdings Inc.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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