NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Lincoln Electric-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74.76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 133.761 Lincoln Electric-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 284.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38’044.41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 280.44 Prozent vermehrt.

Lincoln Electric war somit zuletzt am Markt 15.31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch