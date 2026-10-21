NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lincoln Electric-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lincoln Electric-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Lincoln Electric-Aktie an diesem Tag 242.95 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lincoln Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 41.161 Lincoln Electric-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’705.08 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 20.10.2026 auf 260.08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.05 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Lincoln Electric einen Börsenwert von 14.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch