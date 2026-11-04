NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lincoln Electric-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 04.11.2021 wurde die Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 142.29 USD. Bei einem Lincoln Electric-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.028 Lincoln Electric-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie auf 284.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’999.79 USD wert. Mit einer Performance von +99.98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 15.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch