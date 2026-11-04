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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lincoln Electric-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lincoln Electric gewesen.
Am 04.11.2021 wurde die Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 142.29 USD. Bei einem Lincoln Electric-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.028 Lincoln Electric-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie auf 284.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’999.79 USD wert. Mit einer Performance von +99.98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 15.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Lincoln Electric Holdings Inc.
Analysen zu Lincoln Electric Holdings Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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