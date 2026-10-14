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Lincoln Electric Holdings Aktie 912664 / US5339001068

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Rentables Lincoln Electric-Investment? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lincoln Electric eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Lincoln Electric Holdings
213.70 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden Lincoln Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lincoln Electric-Anteile bei 61.82 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16.176 Lincoln Electric-Papiere. Die gehaltenen Lincoln Electric-Papiere wären am 13.10.2026 4’247.33 USD wert, da der Schlussstand 262.57 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 324.73 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich zuletzt auf 14.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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