NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Lincoln Electric-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lincoln Electric-Anteile bei 181.79 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investierten, hätten nun 55.009 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’896.86 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Papiers am 29.09.2026 auf 270.81 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 48.97 Prozent.

Lincoln Electric war somit zuletzt am Markt 14.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch