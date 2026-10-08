NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Ligand Pharmaceuticals-Anteile letztlich bei 58.15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 171.969 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 50’431.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 293.26 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 404.32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 5.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch