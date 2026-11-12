NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 120.37 USD. Bei einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.307 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 316.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’632.06 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’632.06 USD entspricht einer Performance von +163.21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 6.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch