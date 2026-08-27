Ligand Pharmaceuticals Aktie 12015449 / US53220K5048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ligand Pharmaceuticals-Investment
|
27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Ligand Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 77.22 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 129.494 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ligand Pharmaceuticals-Aktie auf 287.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37’274.80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +272.75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 5.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!