NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren

Das Ligand Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 77.22 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 129.494 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ligand Pharmaceuticals-Aktie auf 287.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37’274.80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +272.75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 5.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch