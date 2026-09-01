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Lifetime Brands Aktie 2209475 / US53222Q1031

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Lifetime Brands-Investmentbeispiel 01.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Lifetime Brands
7.95 EUR -1.85%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18.35 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54.496 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 514.99 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Anteils am 31.08.2026 auf 9.45 USD belief. Damit wäre die Investition um 48.50 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Lifetime Brands eine Marktkapitalisierung von 211.98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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