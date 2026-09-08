Lifetime Brands Aktie 2209475 / US53222Q1031
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Lifetime Brands-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13.50 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Lifetime Brands-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 740.741 Lifetime Brands-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’570.37 USD, da sich der Wert einer Lifetime Brands-Aktie am 04.09.2026 auf 8.87 USD belief. Das entspricht einem Minus von 34.30 Prozent.
Der Marktwert von Lifetime Brands betrug jüngst 203.89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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