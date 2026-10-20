NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lifetime Brands-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers betrug an diesem Tag 5.10 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’960.784 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 8.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’745.10 USD wert. Das entspricht einem Plus von 57.45 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lifetime Brands eine Marktkapitalisierung von 186.98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch