Lifetime Brands Aktie 2209475 / US53222Q1031
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Lifetime Brands-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3.83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Lifetime Brands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2’610.966 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’830.29 USD, da sich der Wert einer Lifetime Brands-Aktie am 17.08.2026 auf 9.51 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 148.30 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Lifetime Brands eine Börsenbewertung in Höhe von 226.18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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