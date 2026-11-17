|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Lifetime Brands-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lifetime Brands-Anteile an diesem Tag bei 6.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.361 Lifetime Brands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 115.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.82 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Lifetime Brands eine Börsenbewertung in Höhe von 178.43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
Analysen zu Lifetime Brands IncShs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen verhalten fester - Hang Seng gegen den Trend mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich mit leichten Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich unterdessen leichte Startverluste ab. In Asien zeigen sich die Märkte uneinheitlich.