Heute vor 3 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lifetime Brands-Anteile an diesem Tag bei 6.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.361 Lifetime Brands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 115.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.82 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Lifetime Brands eine Börsenbewertung in Höhe von 178.43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch