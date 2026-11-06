NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren angefallen

Die Lifecore Biomedical-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9.74 USD. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102.669 Lifecore Biomedical-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 6.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 657.08 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 34.29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical bezifferte sich zuletzt auf 243.44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch