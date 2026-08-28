NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr bedeutet

Die Lifecore Biomedical-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7.62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.123 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59.58 USD, da sich der Wert einer Lifecore Biomedical-Aktie am 27.08.2026 auf 4.54 USD belief. Damit wäre die Investition um 40.42 Prozent gesunken.

Lifecore Biomedical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 175.99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch