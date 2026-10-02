NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Lifecore Biomedical-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers betrug an diesem Tag 7.30 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hat, hat nun 1’369.863 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 8’945.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6.53 USD belief. Damit wäre die Investition 10.55 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Lifecore Biomedical zuletzt 249.84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch