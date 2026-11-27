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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Lifecore Biomedical-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Lifecore Biomedical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lifecore Biomedical-Aktie bei 7.28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 137.363 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 875.00 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 25.11.2026 auf 6.37 USD belief. Das entspricht einem Minus von 12.50 Prozent.
Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 240.80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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