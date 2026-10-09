NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lifecore Biomedical-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9.54 USD. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.482 Lifecore Biomedical-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 67.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6.43 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 67.40 USD, was einer negativen Performance von 32.60 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 243.46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch