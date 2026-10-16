NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lattice Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Lattice Semiconductor-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 66.09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.513 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 162.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107.09 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 62.04 Prozent.

Am Markt war Lattice Semiconductor jüngst 16.37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch